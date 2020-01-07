Англия

Ирландец продолжит карьеру в лондонском клубе.

Голкипер Мидлсбро Даррен Рандольф в ближайшее время вновь станет игроком Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

"Молотобойцы" договорились о трансфере ирландского вратаря и вскоре должны завершить его переход. Сумма трансфера составит 4 миллиона фунтов.

Рандольф присоединился к Мидлсбро из Вест Хэма летом 2017-го. В текущем сезоне 32-летний страж ворот провел 14 поединков в составе "речников", из которых 2 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм нацелился на полузащитника Неманью Максимовича.

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