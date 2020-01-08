Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед поделился эмоциями от игры против Ман Сити.

Маркус Рашфорд высказался после игры против Манчестер Сити в Кубке лиги (1:3). Англичанин считает, что его команда не показывает свой максимум.

"Никто не хочет проигрывать. Думаю, все знают, что мы хотим побеждать и будем бороться в каждом матче. Многое нужно улучшить. Наверное, мы показываем только половину того, что можем.

Мы смогли совершить камбэк против ПСЖ и нужно снова найти в себе силы. Шансы есть всегда. Это будет совершенно другая игра. Важно, что смогли показать характер. Мы извлечем уроки из поражения. Собираемся оставить это позади и выиграть следующий матч (против Норвича)", — приводит слова Рашфорда The Telegraph.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити.