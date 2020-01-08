Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вскоре достигнет знаковой отметки по матчам за клуб.

Накануне Манчестер Юнайтед в рамках полуфинала Кубка английской Лиги проиграл дома соседям из Сити.

На этот матч форвард "красных дьяволов" Маркус Рашфорд впервые в карьере вывел партнеров с капитанской повязкой. Для 22-летнего нападающего этот матч стал 199 за основную команду манкунианцев.

Как сообщает официальный сайт клубаофициальный сайт клуба, если Рашфорд выйдет на поле в поединке против Норвича и проведет свой 200-й матч за клуб, он станет 100-м игроком МЮ в истории, который сумел достичь данной отметки.

"Честно говоря, все игры прошли очень быстро, я даже не заметил, что их было так много. 200-й матч, очевидно, будет знаковым событием в моей жизни, я очень горд момент, что сыграл так много за такой клуб. Но если мы не сумее одержать победу, все это для меня не будет ничего значить", — приводит слова игрока сайт МЮ.

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