Англия

"Шпоры" собираются подписать польского нападающего в январе.

Тоттенхэм работает над переходом Кшиштофа Пьонтека в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Источник утверждает, что "шпорам" придется выложить 30 миллионов фунтов за польского нападающего, которым они планируют восполнить потерю Кейна.

Кшиштоф Пьонтек в этом сезоне провел 18 поединков в футболке Милана, отметившись четырьмя забитыми голами.

Отметим, что на поляка также претендуют Вест Хэм, Астон Вилла и Ньюкасл.