"Шпоры" собираются подписать польского нападающего в январе.
КШИШТОФ ПЬОНТЕК, ФОТО GETTY IMAGES
08 января 2020, 19:56
Тоттенхэм работает над переходом Кшиштофа Пьонтека в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
Источник утверждает, что "шпорам" придется выложить 30 миллионов фунтов за польского нападающего, которым они планируют восполнить потерю Кейна.
Кшиштоф Пьонтек в этом сезоне провел 18 поединков в футболке Милана, отметившись четырьмя забитыми голами.
Отметим, что на поляка также претендуют Вест Хэм, Астон Вилла и Ньюкасл.