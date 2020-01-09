Англия

Лондонцы намерены укрепить линию обороны в январе.

Как утверждает Express, руководство Челси планирует в январское трансферное окно приобрести защитника Вест Хэма Иссу Диопа.

По данным источника, "синие" готовы заплатить "молотобойцам" за 22-летнего футболиста 40 миллионов фунтов. Тем не менее, новый тренерский штаб Вест Хэма попросил клуб не отпускать игрока до конца сезона.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Диопу проявляет Тоттенхэм, который также готов уже в текущем месяце вступить в переговоры о покупке защитника.

Отмечалось, что Вест Хэм готов продать футболиста, но не меньше, чем за 50 миллионов фунтов.