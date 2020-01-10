Англия

"Красные дьяволы" могут подписать чилийского хавбека.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Corriere della Sera.

Агент чилийского хавбека Фернандо Феличевич в данный момент занимается поисками нового клуба для своего клиента. МЮ хочет воспользоваться этой ситуацией и готовится начать переговоры с представителем 32-летнего игрока.

Действующий контракт Видаля с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что МЮ готов подписать защитника Наполи Калиду Кулибали следующим летом.

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