Англия

Форвард близок к переходу в лондонский клуб.

Нападающий Эвертона Ченк Тосун может стать игроком Кристал Пэлас в ближайшее время, сообщает издание Evening Standard.

Турецкий форвард уже прибыл в расположение "орлов" для прохождения медосмотра и подписания арендного соглашения до конца года.

Тосун выступает в составе Эвертона с января 2018 года, перейдя из Бешикташа за 22,5 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 8 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Действующий контракт Тосуна с ливерпульским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Кристал Пэлас также заинтересован в подписании полузащитника Шальке Набиля Бенталеба.

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