Англия

"Шпоры" нацелились на португальского хавбека.

Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов Тоттенхэма, информирует Sky Sports.

Лондонский клуб находится в поисках замены для травмированного Муссы Сиссоко и хочет арендовать португальского хавбека в январе.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм согласовал аренду Жедсона Фернандеша и в этот уикенд он при будет в Лондон для завершения трансфера. Руководство "шпор" хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы переманить 21-летнего игрока.

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел 13 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним ассистом.

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