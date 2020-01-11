Англия

"Красные" следят за нигерийским полузащитником.

Полузащитник Вильярреала Сэмюэль Чуквезе попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает издание Sport.

Мерсисайдцы находятся в поисках вариантов для усиления состава и рассматривают возможность подписания нигерийского вингера.

Действующий контракт Чуквезе с Вильярреалом рассчитан до июня 2023 года. Клаусула в договоре полузащитника с клубом составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 18 поединков в футболке "желтых", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Чуквезе также заинтересован Челси.

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