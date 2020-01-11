Англия

"Лисы" хотят подписать сенегальского защитника.

Защитник Барселоны Мусса Ваге попал в сферу интересов Лестера, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Английский клуб планирует укрепить линию обороны в январе и хочет подписать сенегальского фулбека. По информации источника, "лисы" уже обратились к каталонцам с предложением.

Ваге присоединился к Барселоне летом 2018-го из Эйпена за 5 млн евро. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых".

Действующий контракт Ваге с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Лестер готов предложить 40 млн евро за защитника Ювентуса Мериха Демирала.

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