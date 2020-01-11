Француз практически восстановился после травмы.
Эмерик Ляпорт, Getty Images
11 января 2020, 11:04
Защитник Ман Сити Эмерик Ляпорт практически полностью восстановился после травмы.
Как сообщает издание The Times, французский центрбек должен вернуться на поле к концу января.
Ляпорт повредил мениск в августе прошлого года и был вынужден перенести операцию. В начале января защитник вернулся к тренировкам в общей группе и начал работу над восстановлением физической формы.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 4 поединка в футболке "горожан".
Ранее сообщалось, что полузащитник Лерой Сане близок к возвращению в общую группу.
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