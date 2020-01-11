Англия

Француз практически восстановился после травмы.

Защитник Ман Сити Эмерик Ляпорт практически полностью восстановился после травмы.

Как сообщает издание The Times, французский центрбек должен вернуться на поле к концу января.

Ляпорт повредил мениск в августе прошлого года и был вынужден перенести операцию. В начале января защитник вернулся к тренировкам в общей группе и начал работу над восстановлением физической формы.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 4 поединка в футболке "горожан".

Ранее сообщалось, что полузащитник Лерой Сане близок к возвращению в общую группу.

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