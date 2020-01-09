Сане близок к возвращению в общую группу

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане во всю тренируется индивидуально.
Лерой Сане, Getty Images
09 января 2020, 20:50
Лерой Сане тренируется без ограничений. 23-летний футболист выполняет беговую работу, а также тренируется с мячом.
По информации английских СМИ, не исключен вариант, что Сане будет готов к ответному матчу Кубка лиги против Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что другой игрок Манчестер Сити Эмерик Ляпорт вернулся в общую группу.
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