Сане близок к возвращению в общую группу

Англия

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане во всю тренируется индивидуально.

Лерой Сане тренируется без ограничений. 23-летний футболист выполняет беговую работу, а также тренируется с мячом.

По информации английских СМИ, не исключен вариант, что Сане будет готов к ответному матчу Кубка лиги против Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что другой игрок Манчестер Сити Эмерик Ляпорт вернулся в общую группу.