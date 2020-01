Сане близок к возвращению в общую группу

Лерой Сане тренируется без ограничений. 23-летний футболист выполняет беговую работу, а также тренируется с мячом.

По информации английских СМИ, не исключен вариант, что Сане будет готов к ответному матчу Кубка лиги против Манчестер Юнайтед.

First steps on the road to recovery 👣



💪 @LeroySane19

🔵 #ManCity pic.twitter.com/tlu5TmkM2n