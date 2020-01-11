Англия

Завершились два матча 22-го тура английской Премьер-лиги.

Эвертон минимально обыграл Брайтон благодаря голу Ришарлисона с паса Люка Диня. Это позволило команде Карло Анчелотти оторваться от сегодняшнего соперника на четыре очка в турнирной таблице.

Эвертон – Брайтон 1:0

Гол: Ришарлисон, 38.

Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Холгейт, Кин, Динь (Мина, 85) – Уолкотт (Коулман, 74), Дэвис, Сигурдссон, Бернард (Делф, 72) – Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Брайтон: Райан – Уэбстер, Даффи, Данк – Монтойя (Гросс, 62), Преппер, Стивенс (Мюррей, 72), Бернардо – Джаханбахш (Альзате, 62), Мопе, Троссард.

Предупреждения: Калверт-Льюин, Пикфорд – Даффи.

Ньюкасл и Вулверхэмптон обменялись голами в первые 14 минут игры, и больше не забивали. Мячи Мигеля Альмирона и Леандера Дендонкера так и остались единственными в матче.

Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:1

Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7.

Вулверхэмптон: Руи Патрисиу – Дендонкер, Коади, Саисс – Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни – Траоре, Хименес, Нету (Винагре, 85).

Ньюкасл: Дубравка – Хейден, Фернандес, Кларк, Дамметт (Лежен, 13), Виллемс – Жоэлинтон (Кэрролл, 79), Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон – Гэйл (Атсу, 28).

Предупреждения: Альмирон, Атсу, М. Лонгстафф.