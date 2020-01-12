Англия

Хавбек не покинет клуб до окончания сезона.

Полузащитник Аякс Донни ван де Беек не намерен переходить в Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Руководство МЮ рассматривало возможность подписания ван де Беека в январе, однако хавбек опроверг такой вариант.

"Это не то, что я могу или хочу сделать в данный момент. Я уже говорил, что останусь в Аяксе до конца сезона. Возможно, также на следующий сезон. Интерес со стороны Реала и МЮ – это хороший знак, но в данный момент это не имеет значения", – заявил 22-летний игрок.

В текущем сезоне ван де Беек провел 26 поединков в составе Аякса, отличившись восемью голами и восемью ассистами.

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