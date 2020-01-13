Англия

"Волки" желают подписать полузащитника Атлетико.

Вулверхэмптон претендует на французского полузащитника Тома Лемара, сообщает Goal.

"Волки", известные своим португальским вектором на трансферном рынке, могут арендовать футболиста с обязательной опцией выкупа за 40 миллионов евро.

Примечательно, что в этом сезоне француз провел 21 матч в футболке Атлетико, но не смог отметиться результативными действиями.

Однако "волкам" придется выдержать конкуренцию Челси и Тоттенхэма, которые также заинтересованы во французе.