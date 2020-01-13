"Волки" желают подписать полузащитника Атлетико.
ТОМА ЛЕМАР, ФОТО GETTY IMAGES
13 января 2020, 09:48
Вулверхэмптон претендует на французского полузащитника Тома Лемара, сообщает Goal.
"Волки", известные своим португальским вектором на трансферном рынке, могут арендовать футболиста с обязательной опцией выкупа за 40 миллионов евро.
Примечательно, что в этом сезоне француз провел 21 матч в футболке Атлетико, но не смог отметиться результативными действиями.
Однако "волкам" придется выдержать конкуренцию Челси и Тоттенхэма, которые также заинтересованы во французе.