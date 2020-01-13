Защитник может вскоре переехать в топ-клуб.
Кристиан Кабаселе, getty images
13 января 2020, 23:56
Как сообщает Le 10 Sport, Манчестер Юнайтед и Арсенал всерьез заинтересованы в услугах защитника Уотфорда Кристиана Кабаселе.
По данным источника, "шершни" планировали начать переговоры с игроком о новом контракте, но интерес со стороны других клубов приостанавливает этот процесс. Действующее соглашение истекает в 2021 году.
Также отмечается, что за ситуацией наблюдают Вест Хэм и Ньюкасл. В текущем сезоне АПЛ 28-летний футболист провел 13 поединков.
Ранее сообщалось, что "манкунианцы" вскоре должны заключить контракт с полузащитником Спортинга Бруну Фернандешом.