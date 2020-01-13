Англия

Защитник может вскоре переехать в топ-клуб.

Как сообщает Le 10 Sport, Манчестер Юнайтед и Арсенал всерьез заинтересованы в услугах защитника Уотфорда Кристиана Кабаселе.

По данным источника, "шершни" планировали начать переговоры с игроком о новом контракте, но интерес со стороны других клубов приостанавливает этот процесс. Действующее соглашение истекает в 2021 году.

Также отмечается, что за ситуацией наблюдают Вест Хэм и Ньюкасл. В текущем сезоне АПЛ 28-летний футболист провел 13 поединков.

Ранее сообщалось, что "манкунианцы" вскоре должны заключить контракт с полузащитником Спортинга Бруну Фернандешом.