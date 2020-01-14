Англия

"Манкунианцы" хотят сэкономить средства на покупке португальца.

Руководство Манчестер Юнайтед раздумывает над тем, чтобы включить полузащитника Андреаса Перейру в сделку по покупке полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, утверждает A Bola.

По данным источника, боссы лиссабонцев хотят выручить с продажи своего хавбека 64 миллиона фунтов. Юнайтед же планировал заплатит 50 миллионов плюс десять в виде бонусов.

Тем не менее, аренда Перейры с Спортинг может ускорить переговоры с португальцами и обеспечить выгодные финансовые условия. Кроме того, "львы" отказались от трех других вариантов — Анхеля Гомеса, Маркоса Рохо и Жоэля Перейры.

Ранее сообщалось, что сам Фернандеш уже сообщил руководству своего клуба о желании переехать в Манчестер.