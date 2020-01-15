Англия

"Святые" планируют укрепить левый фланг обороны.

Защитник Фулхэма Джо Брайан попал в сферу интересов Саутгемптона, сообщает Sky Sports.

Саутгемптон планирует укрепить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно и хочет подписать фулбека лондонского клуба. Конкуренцию "святым" в борьбе за 26-летнего игрока намерен составить Уотфорд.

Действующий контракт Брайана с Фулхэмом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел 28 поединков в футболке "дачников", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон может подписать защитника Рафаэля да Силву.

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