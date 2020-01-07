Англия

Ньюкасл, Саутгемптон и Вест Хэм заинтересованы в гамбийском защитнике.

Защитник Сампдории Омар Колли попал в сферу интересов Ньюкасла, Саутгемптона и Вест Хэма, сообщает портал Goal.

Скауты английских клубов следили за выступлениями гамбийского центрбека и планируют начать переговоры с Сампдорией в ближайшее время. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 15 млн фунтов.

Колли выступает в составе Сампдории с 2018 года, перейдя из Генка за 8 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 17 поединков в футболке "блучеркьяти".

Ранее сообщалось, что Вест Хэм нацелился на полузащитника Хетафе Неманью Максимовича.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.