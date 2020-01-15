Молодой игрок присоединится к клубу из Чемпионшипа.
Джек Кларк, Getty Images
15 января 2020, 10:59
Нападающий Тоттенхэма Джек Кларк близок к переходу в КПР, сообщает издание The Guardian.
"Обручи" договорились об аренде молодого вингера до конца сезона и должны подписать его в ближайшее время.
Кларк вернулся в Тоттенхэм этой зимой из-за отсутствия игровой практики в Лидсе. В первой половине сезона 19-летний игрок провел 3 поединка в футболке "павлинов".
Действующий контракт полузащитника со "шпорами" рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может отпустить защитника Сержа Орье в Милан.
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