Англия

Молодой игрок присоединится к клубу из Чемпионшипа.

Нападающий Тоттенхэма Джек Кларк близок к переходу в КПР, сообщает издание The Guardian.

"Обручи" договорились об аренде молодого вингера до конца сезона и должны подписать его в ближайшее время.

Кларк вернулся в Тоттенхэм этой зимой из-за отсутствия игровой практики в Лидсе. В первой половине сезона 19-летний игрок провел 3 поединка в футболке "павлинов".

Действующий контракт полузащитника со "шпорами" рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может отпустить защитника Сержа Орье в Милан.

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