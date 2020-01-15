Португальский полузащитник ближайшие 1,5 сезона будет выступать за "шпор".
ЖЕДСОН ФЕРНАНДЕШ, ФОТО ФК ТОТТЕНХЭМ
15 января 2020, 11:22
Тоттенхэм договорился о переходе полузащитника Бенфики Жедсона Фернандеша, сообщает официальный сайт лондонцев.
Сделка подразумевает аренду 20-летнего португальца сроком на 18 месяцев с последующим правом выкупа.
В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел 13 поединков в футболке "орлов", отличившись одним ассистом.
Напомним, что Тоттенхэм ищет замену для Харри Кейна и рассматривает кандидатуру Зе Луиша из Порту.