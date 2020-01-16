Англия

Валлийский хавбек присоединился к клубу из Чемпионшипа.

Полузащитник Лестера Энди Кинг перешел в Хаддерсфилд, сообщает официальный сайт клуба.

Валлийский хавбек будет выступать в составе "терьеров" на правах аренды до конца сезона.

Первую половину сезона Кинг провел на правах аренды в Рейнджерс, но не смог закрепиться в шотландском клубе. В футболке "светло-синих" 31-летний игрок провел лишь 5 поединков.

Кинг может дебютировать в составе Хаддерсфилда в субботнем матче с Брентфордом.

Ранее сообщалось, что Хаддерсфилд арендовал полузащитника Арсенала Эмила Смита-Роу.

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