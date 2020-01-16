Англия

Вингер присоединился к клубу из Чемпионшипа.

Полузащитник Тоттенхэма Джек Кларк перешел в Куинз Парк Рейнджерс, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой вингер присоединился к "обручам" на правах аренды до конца сезона.

"Я очень рад этому переходу и жду начала работы. Надеюсь, мне будет что предложить команде и болельщикам", – прокомментировал свой трансфер 19-летний полузащитник.

В первой половине сезона Кларк выступал на правах аренды в Лидсе, где провел 3 поединка.

Действующий контракт хавбека с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм арендовал полузащитника Бенфики Жедсона Фернандеша.

Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.