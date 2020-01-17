Англия

"Сороки" хотят подписать португальца в январе.

Полузащитник Браги Рикарду Орта попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание O Jogo.

Английский клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и попытается приобрести португальского вингера. Клаусула футболиста в контракте с клубом составляет 25 млн евро.

Орта выступает в составе Браги с 2016 года, перейдя из Малаги. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке "оружейников", забив 13 голов и совершив 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл заинтересован в аренде нападающего Адемолы Лукмана.

Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.