"Сороки" хотят подписать португальца в январе.
Рикарду Орта, bragatv.pt
17 января 2020, 10:29
Полузащитник Браги Рикарду Орта попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание O Jogo.
Английский клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и попытается приобрести португальского вингера. Клаусула футболиста в контракте с клубом составляет 25 млн евро.
Орта выступает в составе Браги с 2016 года, перейдя из Малаги. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке "оружейников", забив 13 голов и совершив 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл заинтересован в аренде нападающего Адемолы Лукмана.
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