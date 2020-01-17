Англия

"Дачники" подписали голландского защитника до конца сезона.

Фулхэм подписал арендное соглашение с защитником Хаддерсфилда Теренсом Конголо, сообщает официальный сайт "дачников".

Голландец, который перебрался в Фулхэм на полгода, может сыграть в центре обороны или слева.

В этом сезоне на счету Теренса Конголо 11 поединков в футболке Хаддерсфилда, в которых он смог отметиться одним ассистом.

Напомним, что когда-то голландец стал трансферным рекордом "терьеров".