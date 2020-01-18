Англия

Football.ua анонсирует матч 23-го тура АПЛ между Ньюкаслом и Челси.

Для подопечных Фрэнка Лампарда ожидается непростой выезд на Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл – Челси

18 января, 19:30, стадион Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Возможно, многие ожидали, что перед стартом сезона Ньюкасл будет одним из главных фаворитов на вылет из Премьер-лиги. Тем не менее, "сороки" достаточно неплохо выглядят по ходу чемпионата, Стив Брюс неплохо заменил Рафаэля Бенитеса, а уходы Саломона Рондона и Айосе Переса пока не сказываются.

Подопечные Фрэнка Лампарда демонстрируют нестабильные результаты, но конкуренты "синих" выглядят еще более нестабильно. Это позволяет Челси идти в зоне Лиги чемпионов и иметь отрыв от ближайшего преследователя в пять пунктов. Несмотря на желание подписать атакующего исполнителя, лондонский клуб так и не приблизился к заветной цели, несмотря на снятие трансферного бана.

В первом круге команды встречались между собой и победу добыл Челси – 1:0.

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи. Победа "синих" оценивается коэффициентом 1,53, ничья – 4,60, а победа "сорок" – 6,10.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Манкильо, Колбэк, Дамметт, Гейл – Пулишич, Лофтус-Чик

Под вопросом: Йедлин, Шер, Муто, Сен-Максимен, Ки – Канте, Алонсо.

Интересные факты:

Челси играл вничью в первом тайме, но побеждал в матче в последних трех играл в АПЛ против Ньюкасла во всех турнирах.

"Синие" выиграли 6 из последних 7 матчей против Ньюкасла во всех турнирах.

У Челси 25 побед над Ньюкаслом в АПЛ – больше "синие" побеждали лишь Тоттенхэм (29 раз).