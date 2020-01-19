Англия

Football.ua анонсирует матч 23-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.

В центральном матче тура между собой встречаются подопечные Юргена Клоппа и Оле-Гуннара Солскьяера.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

19 января, 18:30, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи – Крейг Поусон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ливерпуль неостановим в текущем сезоне! Подопечные Юргена Клоппа не знают поражений в Премьер-лиге и нельзя исключать вариант, что они повторят достижение Арсенала – пройти сезон с "нулем" в графе "проигрыши".

Лишний раз об игре "красных" не стоит говорить – Ливерпуль, складывается ощущение, и не думает терять игровые кондиции, а когда наступает момент, что матч близится к концу, а на табло ничейный счет – коллектив Клоппа, как правило, вырывает победу.

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Манчестер Юнайтед – это единственная команда, которая на данном этапе сумела отобрать очки у Ливерпуля по ходу сезона в АПЛ. Во всех других поединках "красные" исключительно побеждали.

Будут ли шансы у "красных дьяволов" снова сделать "подножку" мерсисайдцам? В этот раз шансы ниже. Во-первых, игра будет не на Олд Траффорд, а на Энфилде. Во-вторых, участие в поединке Маркуса Рашфорда под большим знаком вопроса – англичанин получил травму в матче против Вулверхэмптона – он получил повреждение спины.

Даже если предположить, что Ливерпуль потеряет очки против Манчестер Юнайтед, вряд ли мерсисайдский коллектив сильно расстроится. Юрген Клопп не раз говорил, что его команда не гонится за рекордами, а солидный отрыв от Манчестер Сити позволяет допускать ошибки.

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Отметим, что последние три матча на Энфилде между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед заканчивались следующим образом: победа "красных" (2:1), ничья (0:0) и снова ничья (0:0).

По версии букмекеров, Ливерпуль – очевидный фаворит встречи. Победа "красных" оценивается коэффициентом 1,40, ничья – 5,10, а победа "красных дьяволов" – 7,90.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Кейта, Клайн, Милнер – Рохо, Туанзебе, Мактоминей, Погба, Шоу

Под вопросом: Фабиньо, Матип, Ловрен – Рашфорд, Байи, Фосу-Менса.

Интересные факты:

Ливерпуль выигрывал в последних 18 домашних матчах в АПЛ.

"Красные" выигрывали и в тайме, и в матче в последних 8 играх в Премьер-лиге.

Мерсисайдский клуб забивает как минимум два гола в 17 из последних 18 домашних матчей в чемпионате Англии.

Ливерпуль не пропускает в последних шести встречах в АПЛ.

"Красные" не проигрывают в 9 из последних 10 матчей против Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

Ни один игрок в этом сезоне Премьер-лиги не открывал счет так часто, как Маркус Рашфорд — шесть раз. Кроме того форвард Манчестер Юнайтед забил пять победных голов — больше в этом сезоне на счету только Мохамеда Салаха (шесть).

Тренеры говорят:

Юрген Клопп (Ливерпуль): "Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Большинство команд играют против нас так. Мы уважаем МЮ. Разница между игрой на Энфилде и Олд Траффорд огромна".

Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед): "Ливерпуль был близок к победе несколько раз, и мы не можем позволить, чтобы прошло 26 лет, пока мы выиграем чемпионат. И я уверен, что такого не случится, потому что я верю в этот клуб. Верю, что мы перестроимся сейчас".