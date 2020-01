В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле принимал Кристал Пэлас (2:2). В этой игре дублем отличился Серхио Агуэро.

Таким образом, 31-летний футболист забил свой 250-й и 251-й гол за "горожан" во всех турнирах. Для этого аргентинцу понадобилось 360 матчей.

250 — Sergio Aguero has scored his 250th goal in all competitions for Man City, in what is his 360th appearance for the club. Glut. #MCICRY