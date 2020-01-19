Англия

Главный тренер Челси поделился мнением после поединка против "сорок".

Челси проиграл Ньюкаслу в отчетном туре АПД, пропустив гол уже в компенсированное время. Фрэнк Лампард считает, что его команда доминировала, но не смогла забить.

"Все из-за того, что мы не смогли забить. Соперник нанес три удара головой по нашим воротам, но при этом мы полностью контролировали игру. В текущем сезоне мы провели немало великолепных матчей, но регулярно сталкивались с такими, как сегодня, когда мы доминировали, но не могли воплотить свое преимущество в забитые голы.

Если мы не забиваем, такие команды, как Ньюкасл, продолжают закрываться. В таких случаях вскрыть хорошо организованную оборону соперника очень сложно, и результат матча может быть абсолютно любым", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ньюкасл — Челси.