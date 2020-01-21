Англия

Football.ua анонсирует матч 24-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом.

Подопечные Микеля Артеты постараются взять реванш за поражение в первом круге.

Челси – Арсенал

21 января, 22:15, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В лондонском дерби второй раз менее чем за месяц между собой сойдутся Челси и Арсенал. Оба клуба переживают не лучшие времена, но в большей части это касается Арсенала. У "канониров" по ходу сезона успело смениться два тренера (Фредди Юнберг был и.о.), и действующий наставник команды Микель Артета пока не может вернуть клуб на победную тропу.

Пока из хорошего при испанском специалисте можно отметить несколько вещей – это победа над Манчестер Юнайтед в 21-м туре – уж больно давно "канониры" не добивались позитивно результата против грандов. Из остального – "канониры" начали выглядеть несколько лучше, но эти изменения скорее заметит болельщик этой команды, нежели нейтральный зритель.

Подопечные Фрэнка Лампарда не могут похвастаться стабильными выступлениями, надежной защитой или отличной игрой в атаке, но, как было сказано уже много раз, неудачные выступления конкурентов позволяют "синим" идти в зоне ТОП-4.

В прошлом туре Челси умудрился проиграть Ньюкаслу, пропустив единственный мяч в игре на 94-й минуте. В очередной раз лондонский клуб показал отсутствие идей в атаке, когда игра команды идет не по сценарию. Отдельной критике можно подвергнуть как всю оборонительную линию, так и Кепу Аррисабалагу. Статистически, 25-летний футболист пропускает чуть ли не каждый второй удар в створ своих ворот.

Наверняка Микель Артета захочет взять реванш за обидное поражение в первом круге (1:2), однако сделать это будет не так-то и просто, тем более, на Стэмфорд Бридж. Также стоит отметить отсутствие лидера команды Пьер-Эмерика Обамеянга – он пропустит матч из-за красной карточки, которую получил в поединке против Кристал Пэлас (1:1).

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 1,77, ничья – 4,00, а победа "канониров" – 4,40.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Пулисик, Лофтус-Чик — Чеймберс, Тирни, Нельсон, Обамеянг

Под вопросом: Джеймс — Сократис, Колашинац

Интересные факты:

- Челси выиграл шесть из последних семи матчей против Арсенала на Стэмфорд Бридж, сыграв один раз вничью.

- Ни одна команда не обыгрывала Челси на Стэмфорд Бридж в Премьер-Лиге так часто, как Арсенал — семь раз.

- Последний раз Арсенал обыгрывал Челси на Стэмфорд Бридж в октябре 2011-го года (5:3). Микель Артета начал тот матч в стартовом составе "канониров", в то время как Фрэнк Лэмпард открыл счет в матче.

- Челси проиграл шесть из последних 11 матчей чемпионата (четыре победы, одна ничья).

- Челси пропустил 10 голов на Стэмфорд Бридж в этом сезоне — меньше дома пропустил только Ливерпуль (девять голов).

- Челси выиграл три из четырех лондонских дерби в этом сезоне — исключением стало домашнее поражение от Вест Хэма.

- Арсенал выиграл лишь два из 10 матчей Премьер-Лиги после увольнения Унаи Эмери, в том числе один из пяти матчей под руководством Микеля Артеты (три ничьи, одно поражение).

- Арсенал в этом сезоне потерял 13 очков в матчах Премьер-Лиги, в которых открывал счет, семь из которых после назначения Артеты.

- "Канониры" выиграли лишь один из последних 10 выездных матчей чемпионата (шесть ничьих, три поражения).