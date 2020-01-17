Италия

Миланский клуб хочет подписать нигерийского вингера.

Полузащитник Фенербахче Виктор Мозес попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Миланский клуб намерен укрепить фланги обороны в январе и хочет арендовать нигерийского вингера, который работал с Антонио Конте в Челси. "Нерадзурри" рассматривают 29-летнего игрока в качестве альтернативы Леонардо Спинаццоле, трансфер которого находится на грани срыва.

Мозес присоединился к Фенарбахче в январе 2019-го на правах аренды из Челси. В текущем сезоне полузащитник провел 7 поединков в футболке "канареек", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер согласовал переход защитника МЮ Эшли Янга.

Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.