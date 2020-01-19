Турция

Из-за нарушений правил финансового фэйр-плей Фенербахче не смог оформить аренду защитника Милана Рикардо Родригеса.

Несмотря на то, что Фенербахче объявил об аренде Рикардо Родригеса из Милана, трансфер пока не состоялся — сообщает официальный Твиттер турецкого клуба.

По словам президента «канареек» Али Коча, из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, турецкая федерация футбола запретила клубу приобретать футболистов. После подачи апелляции решение федерации было смягчено: Фенербахче сможет кого-то подписать после того, как кого-то продаст.

Таким образом, судьба Родригеса пока повисла в воздухе, поскольку аналогичное турецкому предложение ПСВ (аренда до конца сезона с правом выкупа) швейцарец категорически отверг.

Интересно, что помочь Милану избавиться от Родригеса может... Интер. "Нерадзурри" ведут переговоры с Челси о том, чтобы "пенсионеры" прервали аренду в Фенербахче Виктора Мозеса и самим арендовать нигерийца.

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