Ловре Калинич проведет остаток сезона в чемпионате Франции.
ЛОВРЕ КАЛИНИЧ, ФОТО GETTY IMAGES
20 января 2020, 20:37
Астон Вилла отпустила Ловре Калинича в аренду в Тулузу, сообщает официальный сайт английского клуба.
Хорватский голкипер перебрался в стан "вилланов" прошлой зимой за 6 миллионов евро, но отыграл лишь восемь поединков.
Примечательно, что после травмы Хитона Ловре Калинич не рассматривался в роли основного вратаря. Теперь место №1 занял Пепе Рейна.
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