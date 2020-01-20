Франция

Ловре Калинич проведет остаток сезона в чемпионате Франции.

Астон Вилла отпустила Ловре Калинича в аренду в Тулузу, сообщает официальный сайт английского клуба.

Хорватский голкипер перебрался в стан "вилланов" прошлой зимой за 6 миллионов евро, но отыграл лишь восемь поединков.

Примечательно, что после травмы Хитона Ловре Калинич не рассматривался в роли основного вратаря. Теперь место №1 занял Пепе Рейна.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.