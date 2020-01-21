Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки на лондонское дерби.

В поединке двадцать четвертого тура АПЛ Челси на своем поле сразится с Арсеналом.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Фрэнка Лампарда. Так, коэффициент на победу "синих" составляет 1,78, на ничью – 4, а на победу "канониров" – 4,4.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,67.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Абрахам Т. забьет гол во 2-м тайме: да". Коэффициент — 3,35.

Матч Челси — Арсенал начнется в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.