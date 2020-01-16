Бывший главный тренер Тоттенхэм Маурисио Почеттино рассказал о своих футбольных предпочтениях.
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16 января 2020, 01:54
Аргентинский специалист был уволен из Тоттенхэма через полгода после выхода в финал Лиги чемпионов.
После расторжении контракта Почеттино не имеет права возглавлять клубы АПЛ.
Тем не менее, как сообщает Sky Sports, тренер намерен продолжить карьеру в одном из сильнейших чемпионатов мира.
"Я приехал работать в Премьер-лигу, чтобы выучить английский язык и узнать новую культуру", — рассказал он в на презентации LaLigaTV.
"АПЛ является ориентиром для игроков и для тренеров. Как тренеры, мы всегда стараемся быть в лучшем месте. Англия и Испания — две лучшие лиги мира".
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