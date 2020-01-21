Англия

Форвард Лиона может вернуться в чемпионат Англии.

Нападающий Лиона Бертран Траоре попал в сферу интересов Борнмута. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, "вишни" этой зимой планируют усилить атакующую линию, поэтому рассматривают сразу несколько кандидатур на подписание.

Главной трансферной целью Борнмута являлся Бруун Ларсен из дортмундской Боруссии, но теперь англичане переключились на Траоре, у которого есть опыт выступлений в чемпионате Англии за Челси.

В текущем сезоне Бертран Траоре провел за Лион 24 матча во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи.

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