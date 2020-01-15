Чемпион Германии не собирается подписывать нападающего Лейпцига.
ТИМО ВЕРНЕР, ФОТО GETTY IMAGES
15 января 2020, 15:51
Бавария не планирует приобретать нападающего Лейпцига Тимо Вернера, сообщает журналист Кристиан Фолк.
Хасан Салихамиджич объяснил ему, что футболист в данный момент не подходит под систему игры мюнхенцев.
На счету Тимо Вернера в этом сезоне 23 гола и 10 результативных передач в 25 поединках в футболке "быков".
Таким образом, Реал, который готов предложить за немецкого полузащитника 80 миллионов евро, остается единственным претендентом.