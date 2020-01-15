Германия

Чемпион Германии не собирается подписывать нападающего Лейпцига.

Бавария не планирует приобретать нападающего Лейпцига Тимо Вернера, сообщает журналист Кристиан Фолк.

Хасан Салихамиджич объяснил ему, что футболист в данный момент не подходит под систему игры мюнхенцев.

На счету Тимо Вернера в этом сезоне 23 гола и 10 результативных передач в 25 поединках в футболке "быков".

Таким образом, Реал, который готов предложить за немецкого полузащитника 80 миллионов евро, остается единственным претендентом.