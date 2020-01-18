Германия

Нападающий РБ Лейпцига удостоился почетной награды.

Тимо Вернер стал лучшим игроком декабря в высшем дивизионе чемпионата Германии по итогам декабря, сообщает официальный твиттер-аккаунт Бундеслиги.

Примечательно, что данная награда стала для 23-летнего нападающего второй кряду.

Тимо Вернер отыграл четыре поединка в заключительном месяце 2019 года, забив пять голов и сделав ассист.

Напомним, что немец ранее отметил, что АПЛ — самый интересный чемпионат.