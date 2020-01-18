Нападающий РБ Лейпцига удостоился почетной награды.
ТИМО ВЕРНЕР, ФОТО GETTY IMAGES
18 января 2020, 09:46
Тимо Вернер стал лучшим игроком декабря в высшем дивизионе чемпионата Германии по итогам декабря, сообщает официальный твиттер-аккаунт Бундеслиги.
Примечательно, что данная награда стала для 23-летнего нападающего второй кряду.
Тимо Вернер отыграл четыре поединка в заключительном месяце 2019 года, забив пять голов и сделав ассист.
Напомним, что немец ранее отметил, что АПЛ — самый интересный чемпионат.