Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура АПЛ между Челси и Арсеналом.

Правый защитник Арсенала Эктор Бельерин полностью восстановился после очередной травмы и готов начать матч против Челси с первых минут. К тому же, испанец выйдет на поле Стэмфорд Бридж с капитанской повязкой.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батшуайи

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе, Озил, Мартинелли — Ляказетт

Запасные: Мартинес, Холдинг, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Гендузи, Нкетиа

Матч Челси — Арсенал начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.