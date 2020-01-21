Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура АПЛ между Челси и Арсеналом.
эктор бельерин, getty images
21 января 2020, 21:26
Правый защитник Арсенала Эктор Бельерин полностью восстановился после очередной травмы и готов начать матч против Челси с первых минут. К тому же, испанец выйдет на поле Стэмфорд Бридж с капитанской повязкой.
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан
Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батшуайи
Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе, Озил, Мартинелли — Ляказетт
Запасные: Мартинес, Холдинг, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Гендузи, Нкетиа
Матч Челси — Арсенал начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.