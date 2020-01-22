Англия

Наставник "синих" прокомментировал ничью в лондонском дерби.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о результате матча с Арсеналом (2:2) в 24-м туре АПЛ.

"При счете 2:1 в нашу пользу мы должны были доводить игру до победы. Необходимо просто было не допустить ошибок в базовых вещах. Мы ошиблись в моменте с первым голом и слишком легко позволили забить второй, допустив удар крайнего защитника с угла штрафной. Соперник нанес лишь два удара в створ — один после контратаки и один в конце игры, — однако сумел забить нам дважды.

В этом сезоне наши домашние матчи складываются по схожему сценарию, когда соперник большими силами обороняется, в результате чего у нас возникают проблемы. Играя в меньшинстве, Арсенал ожидаемо уделял много внимания защите своих ворот и справился хорошо. Мы создали немало шансов, и пусть далеко не все они были стопроцентными, мы могли извлечь из этого преимущества больше. На таком уровне необходимо более эффективно использовать многочисленные подачи и прострелы в штрафную, удары головой и попытки пробить из пределов штрафной площади, поскольку один пропущенный гол всегда позволяет нашему сопернику остаться в игре.

У Арсенала было совсем мало моментов, однако из каждого они постарались выжать максимум. Именно так должно проходить лондонское дерби. Мы должны были полностью взять инициативу в свои руки, быстро перемещать мяч и эффективно использовать создаваемые моменты. И если с продвижением мяча у нас проблем не было, в завершающей стадии атак мы действовали по-прежнему слабо", — приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

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