Испанец прокомментировал ничью в лондонском дерби.
Микель Артета, Getty Images
22 января 2020, 09:53
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о результате поединка с Челси (2:2) в рамках 24-го тура АПЛ.
"Я горжусь. Команда показала желание, а также характер, бойцовские и лидерские качества. Нам нужно было собраться, когда игрок совершил ошибку и получил красную карточку.
В перерыве мне показалось, что игроки верят, что могут вернуться в игру. Не ожидал, что Эктор Бельерин забьет левой ногой, но я очень доволен.
Мы играем с большим количеством молодых ребят, для них это большой опыт. Если верить в свои силы в футболе, то многое может произойти.
То, как сыграл Мартинелли в противостоянии с Аспиликуэтой, который является одним из лучших защитников АПЛ, требует храбрости", – приводит слова Артеты Sky Sports.
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