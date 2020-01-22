Англия

Испанец прокомментировал ничью в лондонском дерби.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о результате поединка с Челси (2:2) в рамках 24-го тура АПЛ.

"Я горжусь. Команда показала желание, а также характер, бойцовские и лидерские качества. Нам нужно было собраться, когда игрок совершил ошибку и получил красную карточку.

В перерыве мне показалось, что игроки верят, что могут вернуться в игру. Не ожидал, что Эктор Бельерин забьет левой ногой, но я очень доволен.

Мы играем с большим количеством молодых ребят, для них это большой опыт. Если верить в свои силы в футболе, то многое может произойти.

То, как сыграл Мартинелли в противостоянии с Аспиликуэтой, который является одним из лучших защитников АПЛ, требует храбрости", – приводит слова Артеты Sky Sports.

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