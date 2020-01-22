Англия

Испанец поделился мнением о результате матча с Шеффилд Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед (1:0) в 24-м туре АПЛ.

"Мы знали, что играть на выезде с Шеффилд Юнайтед будет сложно. Мы упустили лишь один или два момента. В первом тайме их вратарь действовал невероятно, отразив пенальти и совершив два великолепных сейва. Это была хорошая победа для нас и важный шаг в борьбе за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В первом тайме мы действовали немного скованно, но во втором – показали свою привычную игру. Шеффилд Юнайтед идеально следует своему плану. Они уже вместе пять лет, у них прекрасная атмосфера. Они хорошо действуют при отборе мяча и у ворот соперника", – рассказал Гвардиола в интервью BBC.

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