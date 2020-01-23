Англия

"Молотобойцы" не связывались с Марселем по трансферу французского хавбека.

Французское издание L'Equipe сообщило, что Вест Хэм заинтересован в возвращении полузащитника Марселя Димитри Пайе в зимнее трансферное окно, однако их коллеги из Sky Sports опровергают эту информацию.

Дело в том, что руководство "молотобойцев" не забыло тот бойкот французского хавбека трехлетней давности, когда он отказывался выходить на поле и обещал намеренно себя травмировать из-за желания вернуться во французскую Лигу 1.

Учитывая данный фактор, утверждается, что Вест Хэм не связывался с Марселем по Пайе, поэтому его возвращение в английскую Премьер-лигу оценивается как маловероятное.

В текущем сезоне Пайе провел за Марсель 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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