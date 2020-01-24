Англия

Наставник Вулверхэмптона высказался о поражении в матче с Ливерпулем.

Ливерпуль добыл волевую победу на последних минутах в матче против Вулверхэмптона, продолжив свой путь к завоеванию чемпионства Англии.

Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту остался доволен действиями своих подопечных, несмотря на поражение.

"Это было очень хорошее выступление. Оборонительно мы были организованы, и мы играли хорошо. Мы создали свои моменты, и импульс был, но мы столкнулись с превосходной командой".

"Я очень доволен ребятами. Над тем, чего сегодня не хватало, мы должны работать, чтобы на следующей неделе добиться положительного результата", – приводит слова Нуну Санту официальный сайт АПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Ливерпуль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.