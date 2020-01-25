Англия

"Канониры" хотят сохранить испанца до конца аренды.

Арсенал не планирует расставаться с полузащитником Дани Себальосом в зимнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

Себальос недоволен своим положением в лондонском клубе и выразил желание уйти, однако "канониры" хотят, чтобы он остался до конца арендного соглашения. Главный тренер Микель Артета рассчитывает на испанца и готов предоставить ему шанс.

Себальос присоединился к Арсеналу прошлым летом на правах аренды из мадридского Реала. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 17 поединков в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к Себальосу проявляет Валенсия.

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