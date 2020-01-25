Англия

"Молотобойцы" нацелились на французского форварда.

Нападающий Амьена Серу Гирасси попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

Английский клуб намерен укрепить линию нападения в январе и хочет подписать французского форварда. "Молотобойцы" уже обратились к руководству Амьена с предложением по аренде 23-летнего игрока.

Гирасси выступает в составе Амьена с января 2019 года, перейдя из Кельна. В текущем сезоне нападающий провел 17 поединков в футболке "единорогов", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм не намерен возвращать Димитри Пайе.

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