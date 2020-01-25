"Молотобойцы" начали переговоры по Мэттью Кэшу.
Мэттью Кэш, Getty Images
25 января 2020, 10:18
Полузащитник Ноттингем Форест Мэттью Кэш может присоединиться к Вест Хэму в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб планирует подписать правого вингера в январе и уже начал переговоры с руководство Форест. "Молотобойцы" готовы заплатить за молодого англичанина 12 миллионов фунтов.
Действующий контракт Кэша с Ноттингем Форест рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 поединков в футболке "лесников", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм хочет арендовать нападающего Амьена Серу Гирасси.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.