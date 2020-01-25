Англия

"Молотобойцы" начали переговоры по Мэттью Кэшу.

Полузащитник Ноттингем Форест Мэттью Кэш может присоединиться к Вест Хэму в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб планирует подписать правого вингера в январе и уже начал переговоры с руководство Форест. "Молотобойцы" готовы заплатить за молодого англичанина 12 миллионов фунтов.

Действующий контракт Кэша с Ноттингем Форест рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 поединков в футболке "лесников", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм хочет арендовать нападающего Амьена Серу Гирасси.

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