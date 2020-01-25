Португальский тренер Тоттенхэма похвалил полузащитника своей команды.
Джовани Ло Чельсо, getty images
25 января 2020, 22:23
Жозе Моуриньо хочет подписать хавбека Джовани Ло Чельсо на постоянной основе, передает Sky Sports. Об этом португальский специалист заявил после кубковой встречи против Саутгемптона, которая завершилась вничью 1:1.
"Я думаю, что парень заработал это решение. Ло Чельсо облегчил задачу для клуба своей игрой. Он продемонстрировал невероятное развитие с тех пор, как я приехал. Джовани понимал, что мы хотели. Он хороший ученик, и я думаю, что он для себя уже принял решение, что клуб воспользуется опцией выкупа. Это нормально, он заслужил это", – говорит Моуриньо.
Отметим, что "шпоры" могут выкупить Ло Чельсо у Бетиса за 32 миллиона евро уже этой зимой. Если боссы английского клуба оттянут трансфер до лета, 23-летний аргентинец обойдется им в 40 миллионов евро.