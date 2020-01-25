Англия

Португальский тренер Тоттенхэма похвалил полузащитника своей команды.

Жозе Моуриньо хочет подписать хавбека Джовани Ло Чельсо на постоянной основе, передает Sky Sports. Об этом португальский специалист заявил после кубковой встречи против Саутгемптона, которая завершилась вничью 1:1.

"Я думаю, что парень заработал это решение. Ло Чельсо облегчил задачу для клуба своей игрой. Он продемонстрировал невероятное развитие с тех пор, как я приехал. Джовани понимал, что мы хотели. Он хороший ученик, и я думаю, что он для себя уже принял решение, что клуб воспользуется опцией выкупа. Это нормально, он заслужил это", – говорит Моуриньо.

Отметим, что "шпоры" могут выкупить Ло Чельсо у Бетиса за 32 миллиона евро уже этой зимой. Если боссы английского клуба оттянут трансфер до лета, 23-летний аргентинец обойдется им в 40 миллионов евро.