Англия

"Шпоры" продолжают искать усиление линии нападения.

Пако Алькасер попал на радары Тоттенхэма, который продолжает искать сменщика для Харри Кейна, сообщает Bild.

Источник утверждает, что "шпоры" уже вступили в обсуждение с Боруссией Д относительно перехода испанца.

К текущему отрезку сезона на счету Пако Алькасера семь голов и две результативные передачи в 15 поединках.

Отметим, что Тоттенхэм также продолжает работу в направлении трансфера Виллиана Жозе из Реал Сосьедада.