"Шпоры" продолжают искать усиление линии нападения.
ПАКО АЛЬКАСЕР, ФОТО GETTY IMAGES
25 января 2020, 14:16
Пако Алькасер попал на радары Тоттенхэма, который продолжает искать сменщика для Харри Кейна, сообщает Bild.
Источник утверждает, что "шпоры" уже вступили в обсуждение с Боруссией Д относительно перехода испанца.
К текущему отрезку сезона на счету Пако Алькасера семь голов и две результативные передачи в 15 поединках.
Отметим, что Тоттенхэм также продолжает работу в направлении трансфера Виллиана Жозе из Реал Сосьедада.