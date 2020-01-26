Англия

Наставник Арсенала высоко оценивает прогресс бразильского форварда.

Нападающий Габриэль Мартинелли все чаще начал появляться в стартовом составе Арсенала, а доверие тренерского штаба 18-летний бразилец оправдывает на футбольном поле.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги гол Мартинелли принес "канонирам" ничью (2:2) с Челси, чем молодой форвард заслужил похвалу главного тренера Микеля Артеты.

"Ему еще есть над чем работать. Не стоит оказывать на него давление. Я хочу, чтобы он тренировался с опущенной головой каждый день. Он начнет зарабатывать похвалу в свой адрес, если будет делать ежедневно то, что ему нужно. На это потребуется не один или два дня".

"Я много слышал о Габи до того, как он присоединился к Арсеналу, и в тот момент, когда я увидел его на тренировке, все слова подтвердились. Я думаю, что его борьба за мяч и то, насколько он смел в каждом своем решении на поле, очень необычны для 18-летнего парня".

"Его боевой дух невероятен. Он представляет угрозу для ворот соперника каждый раз, когда включается в этот режим. Мы должны поддержать его и защитить от давления", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, в следующем матче Арсенал сыграет против Борнмута в рамках Кубка Англии. Поединок состоится 27 января в 22:00 по киевскому времени.

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